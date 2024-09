Louis Vuitton Cup i risultati di Luna Rossa nelle regate del 30 settembre

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sfida al cardiopalma fraPrada Pirelli e Ineos Britannia nella finale diCup. I due team hanno iniziato il terzo giorno disul punteggio di 2-2. Ad aggiudicarsi la prima prova del 30sono stati gli inglesi dopo un match in bilico fino agli ultimi metri. Fatale per l’imbarcazione italiana un errorefasi antecedenti la partenza, dove è caduta dai foil perdendo velocità . Un’imperfezione dei britannici durante il penultimo degli otto lati sembrava poter rimettere in gioco l’esito finale, accorciando il gap a meno di 50 metri, ma alla fine non è risultato decisivo:ha chiuso con 12 secondi di ritardo. La seconda regata del giorno si terrà alle ore 15.15. Chi passerà il turno avrà la possibilità di contendere a New Zealand l’America’s Cup nella finalissima. @INEOSBritannia win Race 5. 3?2?#LVCFinal #Day4 pic.twitter.