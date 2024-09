Lo Conte Edile Costruzioni è il nuovo Main Sponsor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Estra Pistoia e Lo: un binomio vincente dentro e fuori dal parquet, diventato ormai indissolubile. Lo scorso agosto le parti avevano annunciato il rinnovo della partnership, iniziata nella stagione 2022-23, ma l’azienda di Prato incrementa e aumenta in maniera importante il proprio impegno economico al fianco della società presieduta da Rowan: il rinnovo, infatti, non solo avrà valenza biennale ma l’azienda guidata dall’imprenditore Manuele Locompie un importante passo in avanti: da Goldche figurava sul retro della maglia da gioco, Lodiventa ildi Pistoia: il logo infatti comparirà, in bella vista, sul davanti della divisa da gioco con una dimensione più grande fra tutti quelli presenti.