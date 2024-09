La sorella di Ronaldo paragona Cassano a un pagliaccio | in realtà era un raccattapalle

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Qualche giorno fa nel corso della puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore di Bari, Antonio, ha criticato ancora una volta Cristiano: «Per me è sempre stato più un giocatore di fascia che un attaccante puro. Se lo si mette al centro dell’attacco, non riesce a esprimere al meglio le sue qualità. Non sa giocare a calcio. Anche se ha segnato 900 gol, non è quello che conta. Chiunque possa segnarne anche 3000 non mi impressiona. Quanto a giocare a calcio, rispetto a lui, Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Suarez sapevano giocare col compagno di reparto, con la squadra, sapevano fare tante cose» La dichiarazioni hanno avuto ampio risalto all’estero, soprattutto in Inghilterra e Portogallo, dove il succo del suo discorso è stato riassunto con: “non sa giocare a calcio”.