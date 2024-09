La situazione è peggiorata ora sono casta da 15 anni | Alessandra Celentano scalda l’atmosfera ad Amici 24 che riparte col botto Si forma la nuova classe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) È partita col, ieri pomeriggio, laedizione di “” di Maria De Filippi con 2.899.000 spettatori e il 24.75% di share, che sale al 28.12% sul pubblico attivo e al 39.63% sui 15-34enni, mentre sui 15-19la share cresce al 40.18%. A seguire il talk di Silvia Toffanin “Verissimo” raggiunge 2.162.000 spettatori con il 21.3% di share. I Giri di Valzer totalizzano 2.071.000 spettatori con il 21.15% di share. Nel primo appuntamento del pomeridiano di “”, giunto alla 24esima edizione, la prima ospite è stata Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione che ha riporta in studio la coppa e ha presentato, in anteprima, il suo nuovo brano “Tacchi (fra le dita)”. Poi è stata la volta di Olly con il brano “Per due come noi” in duetto con Angelina Mango.