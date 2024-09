La moda Anton Giulio Grande al servizio delle dive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024)e Valeria Marini campeggiano sulla copertina di ottobre di VelvetMAG. La n.197 per un magazine che tenacia ed eleganza si avvia alla “doppia tripla cifra”. L’editoriale del direttore Angela Oliva presenta lo scatto è di Loris Patrizi arrivato direttamente dalla Milano Fashion Week 2024. Sulla copertina di ottobre di VelvetMAG lo scatto di Loris Patrizi ritrae sulla passerella lo stilistae unasue vip ammiratrici: Valeria Marini. Tantissimi gli ospiti del couturier alla Sezione Lineapelle-Unic Concerie Italiane dellaMilano Fashion Week. Ad applaudire la collezione Spring/Summer 2025 non solo l’ex diva del Bagaglino. Elisabetta Pellini, Pino Quartullo, Youma Diakite, Mirca Viola, Susanna Messaggio, Daniel McVicar, solo per citare i nomi più noti alpubblico tra i tantissimi presenti.