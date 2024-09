La furia degli incappucciati Petardi fumogeni e paura Far West prima della partita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) e Lucia Bigozzi Dieci minuti di follia, trasformano la zona di via Tricca in un campo di battaglia. Un raid fulmineo sul quale ora indaga la polizia. Video e foto già al vaglioesperti per identificare gli autori dei tafferugli scoppiati nel pree subito risolti dall’intervento delle forze dell’ordine in presidio intorno all’anello dello stadio e ai varchi per gli accessi. Tutto accade intorno alle 13, l’ora canonica nella quale i tifosi amaranto si danno apputamento al bardi raggiungere le tribune. Tutto tranquillo fino a quando nell’area del parcheggioTricca, dove solitamente lasciano le auto famiglie e supporter amaranto, "piombano" una cinquantina di tifosiTernana.