La festa del mare Pulizia dei fondali stand e una mostra per tutelare il litorale

(Di lunedì 30 settembre 2024)delallo Scoglio della Regina sabato scorso, quando è andato in scena l’evento “Undi amici -puliti 2024“. Dalle 9, dopo il saluto del sindaco Luca Salvetti, sono iniziate le iniziative per celebrare l’ambiente marino e le sue preziose risorse, coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori di Livorno e non solo. Tra loro c’erano anche gli alunni che Asl, Guardia Costiera, Arpat e Società Nazionale Salvamento avevano incontrato nell’ambito del progetto “undi amici”, rivolto agli istituti scolastici. Nell’occasione ha avuto luogo anche l’ormai tradizionale edizione di “Puliti”, kermesse finalizzata a rimuovere i rifiuti e la plastica dala tutela della straordinaria biodiversità dei litorali livornesi.