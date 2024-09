Jay Z non mi ha ancora chiamato so che ha dei killer e spero non li mandi da me Sto rischiando tutto adesso | il terrore di Kaye West dopo aver denunciato Beyoncé

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sembra proprio che la bolla costruita da Puff Daddy stia per scoppiare. In America in questi giorni non si fa che parlare dei White Parties organizzati dal potente produttore, ma sopratdi quello che accadeva al termine delle feste con orge e festini ad alto contenuto alcolico e pieno di droghe. Il rapper è in carcere perché accusato da diverse donne disubito da parte sua violenze sessuali. Ma il mondo della musica americana trema perché pare che fossero moltissimi i vip dello showbusiness a conoscenza dei “vizi” del rapper. Ma non solo, sembra infatti che Daddy sia coinvolto in alcuni fatti misteriosi dai contorni tutt’altro che legali. Una vicenda fatta di violenza e sparizioni senza senso. Alcuni video del passato stanno tornato alla ribalta e suonano alquanto sinistri. Ad iniziare da Justin Bieber che,minorenne, è stato lanciato proprio da Daddy.