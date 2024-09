Io non ho sentito nulla | Mario Giordano inchioda il piddino vergogna antisemita a sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) In piazza sfila l'odio. Cortei contro Israele a Roma e Venezia. Cortei in cui hanno fatto capolino anche striscioni agghiaccianti: nomi e cognomi di politici e giornalisti bollati come "agenti sionisti". Tra questi, anche Liliana Segre, la sopravvissuta agli orrori dei campi di concentramento, additata a 94 anni come, appunto, "agente sionista". Una. Una inquietante, condannata dalla comunità ebraica e che ha portato il governo ad innalzare la sicurezza nei ghetti di Roma e Venezia. Uno scandalo che ha fatto insorgere FdI e Lega. Ma a far rumore è il silenzio tombale dei progressisti in generale e del Pd in particolare.