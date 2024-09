Inter in ripresa ma tra Udinese e Stella Rossa c’è di mezzo… l’inchiesta Ultras

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’sta vivendo un momento didopo la sconfitta nel derby contro il Milan, una partita in cui la squadra nerazzurra è sembrata perdere quella solidità che la contraddistingueva. Sabato, con la vittoria in casa dell’, i nerazzurri hanno dimostrato carattere. Altre situazioni extra-campo come, hanno però caratterizzato la vigilia nerazzurra. DA MIGLIROARE – Nella vittoria contro l’, l’ha subito un altro gol di testa, il terzo in questa stagione. Un dato allarmante, considerando che in tutta la stagione precedente i gol concessi con questo tipo di dinamica erano stati appena quattro. Questo incremento indica una difficoltà strutturale nell’organizzazione difensiva, specialmente nei momenti in cui si tratta di difendere sui calci piazzati.