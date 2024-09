Intellimech il consorzio per la meccatronica all’A&T Nordest per rispondere alla sfide della meccatronica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oltre 3.000 soluzioni e tecnologie per il mondo industriale. Ma anche i Dimostratori di Intelligenza Artificiale, con uno smart helmet per applicazioni salvavita sui luoghi di lavoro, una piattaforma che si muove autonomamente tra i filari di un vigneto, fino al robot che esamina in tempo reale oggetti su un nastro trasportatore e ne identifica eventuali difetti. Questa è A&T, la fiera dedicata a soluzioni tecnologiche, innovazione, affidabilità e competenze 4.0 – 5.0, che torna in fiera a Vicenza per la sua seconda edizione dal 6 all’8 novembre. L’evento si rivolge alle filiere produttive territoriali e ai loro ecosistemi, mettendo in vetrina le migliori soluzioni e tecnologie innovative, dallo smart manufacturing all’intralogistica, dal testingstampa 3D.