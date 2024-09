Incendio in azienda chimica in Abruzzo | allerta della polizia restate in casa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Teramo - Un vastoha colpito una ditta di solventi a Pineto: le autorità chiedono ai cittadini di non uscire die di chiudere finestre e porte per evitare rischi legati alla nube tossica che si sta diffondendo. Un graveè divampato nella zona industriale di Scerne di Pineto, in provincia di Teramo. Le prime notizie indicano che il rogo ha coinvolto la Kemipol, una fabbrica specializzata nella produzione di solventi e diluenti chimici. La densa nube di fumo nero generata dall’è visibile a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni tra i residenti dell'area e delle località circostanti. Le autorità locali, compresa la, hanno prontamente lanciato un avviso alla popolazione, esortando a rimanere infino a quando la situazione non sarà sotto controllo.