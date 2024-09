Iago Garcia deluso dai coinquilini al Grande Fratello | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella casa delstanno nascendo alcune tensioni e malcontenti tra i concorrenti. Come sempre, a causare dissapori sono le nomination. Adesso il reality show sta entrando nel vivo, in quanto anche le votazioni iniziano a diventare importanti poiché finalizzate all’eliminazione dei propri compagni d0avventura. Durante la scorsa puntata del GF, tra i candidati alla prima eliminazione c’è anche. Quest’ultimo non ha accolto di buon grado la, ma non tanto per le nomination ricevute quanto, piuttosto, per il fatto che, chi ha fatto il suo nome, non ha avuto la premura di affrontarlo e di spiegarli le motivazioni. Lo sfogo dicontro alcuni concorrenti del GF: per quale motivo In queste oreha avuto uno sfogo con alcuni compagni d’avventura nella casa del