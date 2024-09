I magistrati di Unicost | Riforma Nordio non conforme alla Costituzione Abolizione abuso d’ufficio? Si dice al politico ‘fai quello che vuoi'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Molte novità delladella Giustizia non appaiono in parte conformi al disegno costituzionale”. È quanto afferma la segretaria dell’associazione dei, Maria Rosaria Savaglio, a margine di un convegno organizzato a Reggio Calabria dedicato al tema delle “intercettazioni telefoniche”. Un dibattito in cui ihanno contestato duramente la. Per la presidente diRossella Marro “il ministro è un magistrato in pensione che però si è un po’ allontanato dgiurisdizione e da quelle che sono le problematiche che tutti i giorni noi incontriamo nelle aule di giustizia”. Tra i temi caldi del convegno ci sono la separazione delle carriere, il bavagliostampa e l’del reato di. Su questo, secondo Marro, non si è tenuto in considerazione un “aspetto gravissimo” relativo “all’di potere.