Giochi de le Porte con il brivido Alla fine trionfa San Facondino

(Di lunedì 30 settembre 2024) La magnifica Porta di Sandei Priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi ha vinto i "de le" ed ha conquistato il Palio di San Michele Arcangelo. E’ il verdetto finale deide leche ha tenuto tutti col fiato sospeso sino all’ultimo: la vittoria è arrivata nella corsa a pelo, col somaro Bombolino di San Martino caduto nell’immettersi in via Calai; ed il somaro Vespro, portacolori dei gialloverdi, ha tagliato per primo il traguardo condotto dal fantino Edoardo Angeli, conquistando punti determinanti. Le gare hanno avuto questo andamento: nella corsa con i carretti, il primo posto è stato del somaro Vespro di Porta Sancondotto da Mattia Biagioli e Giacomo Minelli, che ha compiuto il percorso in 1’52’’ 50 centesimi; a seguire il somaro Ugo dei Cantelli di San Benedetto con 1’52’’60, Contrappasso di S. Donato con 2’0’’48 c.