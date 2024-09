E questa la chiamano Antimafia L' editoriale di Cerno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nelle more della retorica, per cui l'sarebbe quella commissione immaginata da Giovanni Falcone per separare mafia e istituzioni, cioè la merda dal cioccolato, veniamo alla realtà dell'Italia di oggi. Ci dice un fior fior di pm come Antonio Laudati, prima in forza all'e ora indagato per ciò che faceva in quell'ufficio, che la creatura del magistrato martire di Cosa Nostra è ormai il trampolino per passare dalla magistratura alla poltrona del Palazzo. Lo dice a un altro pmdurante una telefonata intercettata senza che questo assioma stupisca nessuno.