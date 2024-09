Carrara studente 15enne salva la bidella dal soffocamento | Non avevo mai fatto la manovra di Heimlich

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Nonmaiprima una cosa del genere, ma mia madre, che è infermiera, me ne aveva parlato e mi aveva anchevedere come si esegue”, comincia così il racconto di Niccolò, dell’ “angelo”che hato dalla morte unadella sua scuola. E’ successo a, nell’istituto Zaccagna Galilei, così come racconta la Voce Apuana. La donna stava soffocando a causa di un boccone di cibo. Il giovane si è accorto del dramma in corso nelc corridoio della scuola ed è intervenuto tempestivamente. “Non sono stato neppure a pensarci: ho visto lain difficoltà, sembrava davvero sul punto di morire”, ha spiegato Niccolò, che hato l’operatrice scolastica eseguendo ladi. “Mi sono avvicinato e le ho praticato la. Subito dopo sono accorsi anche altri collaboratori scolastici e alcuni docenti.