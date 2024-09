Beccata dopo un incidente con un tasso alcolemico alto | deferimento e ritiro della patente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale di Benevento agli ordini del Comandante Giuseppe Vecchio, a seguito di intervento su sinistro stradale, che vedeva coinvolti due veicoli, sottoponeva ad accertamenti urgenti sulla persona di tipo etilometrico quantitativo i rispettivi conducenti. Gli esiti evidenziavano per uno dei due conducenti coinvolti, di sesso femminile, resasi peraltro responsabile del sinistro, unpari a 1.95 gr/l, di gran lunga superiore a quello consentito. Formalizzati gli atti di rito si procedeva a deferire il soggetto in stato di libertà alla competente A.G. per la violazione di cui all’art. 186 c.2 lett. c) in relazione all’art. 186 c.2 bis del CodiceStrada. Alla conducente veniva altresì ritirato il titolo di guida e trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per i provvedimenti del caso.