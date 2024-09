Atalanta Samardzic studia da nuovo Ilicic Gasp | Adesso deve alzare i ritmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel pareggio conquistato sabato sera dall’a Bologna c’è l’impronta della nuova guardia. Sono stati gli ultimi arrivati in ordine di tempo a guidare l’assalto all’arma bianca nella mezz’ora finale: Bellanova, Retegui, l’eterno Cuadrado, un ritrovato Nicolò Zaniolo e su tutti l’eroe della serata nerazzurra, Lazar, con la sua stoccata da fuori per l’1-1 al 90’.erini li stava aspettando, i nuovi acquisti. Alcuni, come Retegui, quattro gol nelle prime quattro giornate, Brescianini, due gol alla prima giornata, e Bellanova, avevano già impattato. L’ultima settimana ha regalato le prime due presenze in difesa al 23enne centrale ivoriano Kossounou e i primi spazi veri pere Zaniolo. I due rinforzi più attesi.