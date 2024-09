Arresto capi ultras pm Viola | Problema che riguarda buona parte del territorio nazionale

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) “La pressione esercitata in questo caso sulle società è di livello elevatissimo. Le società sono danneggiate da questa vicenda criminale, le società si sono dotate di modelli organizzativi che hanno manifestato sicuramente delle criticità che vanno migliorati, noi siamo certi e confidiamo nella collaborazione ragionevoli, le soluzioni più adeguate per risolvere la questione. Non ci sono accordi o comportamenti di comunanza da recidere, per essere chiari. Bisogna trovare dei modelli organizzativi per tenere lontani in maniera definitiva questi meccanismi che hannoto l’attività di bagarinaggio, i parcheggi, hannoto la vendita di bibite e così via”. Così il Procuratore capo di Milano, Marcelloha commentato l’indagine che ha portato all’di alcunidelle curve del Milan e dell’Inter, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’operazione.