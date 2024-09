Arrestati diversi ultras di Inter e Milan l’accusa | Infiltrazioni criminali nelle curve

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dio, contro le tifoseriedi. Sono decine le misure cautelari e i decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati connessi al giro d'affari legato al contesto calcistico. Tra i presunti traffici nel mondo delle, su cui la Procura dio stava indagando da tempo ci sono, oltre a quello della droga, anche la gestione degli affari dell'indotto dello stadio di San Siro, dai parcheggi alla vendita di gadget e panini, fino a quello dei biglietti per le partite.