Allarme antisemita in Italia Renzi | Bisogna inchinarsi davanti a Segre

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 7 ottobre si avvicina. Una data “maledetta” per la storia iper-contemporanea, visto quanto accaduto nel 2023, con il pogrom di Hamas che ha dato il là all'ennesimo round del conflitto israelo-palestinese. In un anno è successo di tutto e se, all'inizio, quasi tutti stavano dalla parte di Israele, dopo la politica di vendetta prolungata perpetrata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la situazione sembra essersi ribaltata quasi completamente. Con la Striscia di Gaza bombardata di continuo e i palestinesi ormai in ginocchio, in molte zone europee, compresa l', è maturata l'idea che gli ebrei siano nazisti colpevoli di un genocidio.