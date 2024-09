A4 altre chiusure per lavori di manutenzione | gli orari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentiredidegli impianti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: Dalle 21 di lunedì 30 settembre alle 5 di martedì 1 ottobre – sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Capriate o Bergamo. Dalle 22 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 ottobre – sarà chiusa l’area di servizio “Sebino nord”, situata nel tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, verso Milano. Dalle 22 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 ottobre – sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.