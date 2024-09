A Pistoia si riaccendono le luci de La Lanterna | giovedì riapre la storica pizzeria di via Frosini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La passione per la cucina è un marchio di fabbrica che ormai contraddistingue da trent'anni Carlos Alberto Martinez, storico ristoratore toscano. Prima la fortunata esperienza al Doors in piazza Mercatale a Prato, datata 1993, poi l'apertura dellaSecondo Tempo in via Ferrucci, sempre a Prato. Adesso una nuova sfida culinaria, la riapertura di uno storico locale di: La. Parliamo di unache per più di cinquant'anni è stata punto di riferimento in via Attilio, sfruttando la posizione strategica fra la stazione e il centro storico. Un punto di riferimento per residenti e clienti che da3 ottobre, riaprirà al pubblico dopo un periodo di chiusura. La nuova gestione di Martinez ha portato con sé il rinnovo degli interni, l'implementazione della cucina e un nuovo ingresso al locale. Tutto per dare un tocco di modernità all'ambiente.