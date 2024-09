Vogliamo tassare le compagnie Montespertoli alza la posta in gioco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Se potessi avere 67 euro al mese Si torna a parlare della questione delle maxi-antenne di connessioni chetelefoniche vorrebbero installare sull’incantevole crinale di San Pancrazio e San Quirico (ora che oltretutto anche a livello regionale, seppur per motivi diversi, si è riaccesa l’attenzione): ebbene, se proprio queste antenne (di 36 metri di altezza ciascuna, sulla skyline del Chianti) s’hanno da mettere, almeno che il Comune dici ricavi qualcosa quanto a soldi. In questa direzione va la delibera che è stata approvata l’altra sera dal consiglio comunale. L’ha illustrata ieri il vicesindaco Marco Pierini (nella foto): "La delibera riguarda l’inserimento nel Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari di tre porzioni di terreno che il ‘Piano delle antenne’ comunale individua come aree per lo sviluppo degli impianti di telecomunicazione.