Traffico Roma del 29-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare si sta in coda a causa di un incidente avvenuto tra le uscite per la via del mare e via Laurentina sulla tangenziale si rallenta Traduci the di viale di Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni Sulla diramazionesud della 1 code perin entrata atra Torrenova il raccordo anulare e Ricordiamo l’appuntamento questa sera al Circo Massimo con il concerto di David Gilmour con i consueti cambiamenti alla viabilità e al trasporto pubblico locale divieti di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro e di Piazza della Bocca della Verità attenzione alla segnaletica sul posto trasporto pubblico per i lavori presenti nella metro C a partire dalle ore 21 il tratto tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da Busa e per i dettagli di queste ...