Traffico Roma del 29-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazionescarso in queste ore di domenica mattina sulle strade della capitale e sul grande raccordo anulare all’Euro chiusa fino a questa sera via Europa tra viale Tupini e viale Pasteur deviato diverse linee bus chiusa via di Porta Angelica tra Borgo Pio e Borgo Angelico per agevolare gli accessi ai Musei Vaticani In occasione della visita gratuita domenicale mi ricordo infine la solita pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate linee bus 51 75 85 86 e 118 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it l’addizione Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità