Taylor Mega ammette | Con Fedez amore carnale Tutta la verità sulla relazione extraconiugale

(Di domenica 29 settembre 2024)torna a parlare del flirt con. La modella racconta tutto a Le Iene: stoccata a Chiara Ferragni in diretta., dove eravamo rimasti. La voce di un presunto flirt tra i due ha accompagnato per settimane la routine del cantautore. Si diceva addirittura che ci sarebbe stato anche un avvicinamento importante verso la fine dellacon Chiara Ferragni. Tylor: le cifre da record guadagnate per un singolo post su Instagram (cityrumors.it) -ansa.itIl matrimonio non era ancora concluso, ma ci sarebbero state delle avvisaglie rilevanti proprio con la modella e creator. Tutto sembrava finito tra dubbio e aspettativa, ma Federico Lucia contattaper togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il motivo, infatti, è il dissing nei confronti di Tony Effe.