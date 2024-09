Strage di Marzabotto Mattarella | Da nazismo e fascismo macerie materiali e morali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2024) "Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre. Ile ilhanno lasciato". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio, aper le celebrazioni dell'80esimo anniversario dellanazista insieme al suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, con il quale ha deposto una corona tra i ruderi della chiesetta di San Martino a Monte Sole, in memoria dei caduti. Poi l'incontro con alcuni sopravvissuti: "Grazie per essere venuti qui oggi e per aver onorato i nostri cari che non ci sono piu", ha detto una donna salutando i presidenti. "Grazie della vostra generosità e per la vostra accoglienza", ha replicato Steinmeier.