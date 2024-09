Serie A è sempre più il Napoli di Conte | controsorpasso alla Juventus | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilrispondee torna in vettadel campionato diA. E’ ormai ai titoli di coda la 6ª Giornata del massimo torneo italiano ed è arrivato il momento dei bilanci. La compagine di Antoniocontinua a confermarsi una delle squadre più in forma in circolazione ed è una serissima candidatavittoria dello scudetto. Al ‘Maradona’ gli azzurri si sono imposti contro il Monza con il punteggio di 2-0 grazie ai gol realizzati da Politano e Kvaratskhelia. La squadra di Nesta continua a manifestare evidenti problemi tecnici e organizzativi e lainizia a spaventare: in 6 partite ha conquistato appena 3 punti e occupa la penultima posizione, in attesa della partita del Cagliari di lunedì.