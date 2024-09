Sammaurese sotto esame Scontro diretto in vista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) È già unoquello fra Tuttocuoio ein programma oggi pomeriggio, visto che un solo punto divide le due squadre in classifica. L’unica vittoria conquistata finora dai toscani è arrivata nel match disputato contro il Progresso, segno che sul suo campo la squadra di Aldo Firicano sa mettere a frutto il vantaggio di un pubblico molto caldo. Domenica scorsa comunque il Tuttocuio ha dimostrato che anche in trasferta sa farsi valere, visto quanto è riuscito a mettere in difficoltà il Ravenna. Da questa settimana poi i toscani possono schierare Marko Nunic, attaccante di grande prestanza fisica che la scorsa stagione ha segnato otto reti con la maglia delle Dolomiti Bellunesi. In casa giallorossa invece non mancano i pensieri per Mirko Taccola, non solo per la pericolosità dell’avversario, ma anche per le assenze che colpiscono la