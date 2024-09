Ragazzi impriogionati dalla tecnologia la risposta è anche nel calcio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Severini Melograni Cara Nonna, sono passati ormai due anniseconda ondata di Covid e forse aver dimenticato tutto quello che abbiamo passato non è stata la scelta migliore. I miei due nipoti Claudio e Francesco avevano rispettivamente 12 e 14 anni, ora sono adolescenti e quel periodo di lockdown li ha segnati profondamente. Claudio,il più piccolo vive letteralmente incollato al suo tablet, non esce quasi mai, e non ha interesse per nessun tipo di attività, in particolare fisica. Sono molto preoccupato per lui. Non gli interessa la scuola, non ha amici e non li vuole, non parla con i genitori e pochissimo con suo fratello. Vorrei tanto avere un consiglio da lei.