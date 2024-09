Quartiere Cederna | debutta la farmacia che usa l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Monza, 29 settembre 2024 – Nelprenderà forma una nuova cittadella della salute. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuovacomunale di via Luca della Robbia 13, robotizzata e ampliata, adatta all’attivazione di tutti i servizi di prevenzione e di telemedicina forniti da FarmaCom: elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, vaccinazioni. In più il sindaco Paolo Pilotto ha anticipato la costruzione della nuova Casa della Comunità, nei locali della ex Coop (sulla stessa via), che il Comune ha messo a disposizione dell’azienda ospedaliera gratuitamente per trent’anni.