Porta Pratello la festa delle librerie indipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo le passate edizioni, torna a(in via Pietralata 58) Sant Jordi tutto l’anno!bolognesi. La Giornata mondiale del libro è in concomitanza con ladi Sant Jordi, patrono della Catalogna: per l’occasione eccobanchetti, presentazioni di libri e degustazioni di vini. Saranno presenti per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, banchetti espositividel territorio, bar e spazio cibo. L’evento è in collaborazione con Hispania Asociación Cultural, Mercato Sonato, Arci Bologna e Lo spazio letterario, nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna. L’ingresso è gratuito.