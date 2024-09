Perché il Pd confonde Conte La provocazione di Senaldi incastra i dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Lo scontro e il confronto all'interno del campo largo tiene banco anche durante la puntata di "4 di sera" in onda il 29 settembre su Rete4. In studio c'è il condirettore di Libero Pietroche provoca la sinistra per i suoi metodi di andare a Palazzo Chigi. "La Meloni è a Palazzo Chigirappresenta il primo partito italiano" Pietroa #4disera Weekend pic.twitter.com/BFGnZO6cv7 — 4 di sera weekend (@4diseraweekend) September 29, 2024 "In politica comandano i numeri - ha dettoha preso Palazzo Chigi quando i Cinque Stelle erano il primo partito. Dovessero i Cinque Stelle tornare il primo partito in Italia, tornerà a Palazzo Chigi. Finché questo non accadrà non tornerà mai a Palazzo Chigi. La Meloni è a Palazzo Chigiè il primo partito italiano. Quando era Berlusconi, c'era Berlusconi.