Pagelle Napoli-Monza 2-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata della. Nel primo tempo gli azzurri sono praticamente perfetti: un paio di minuti di coraggio per i brianzoli, poi irrompono Politano e Kvaratskhelia con i due gol con cui si va sul 2-0 all’intervallo. Nel secondo tempo la squadra di Conte decide di abbassarsi un po’ e sfrutta la sterilità offensiva degli ospiti. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-0(4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Buongiorno 7, Olivera 6.5 (46’st Spinazzola sv); Anguissa 7, Lobotka 6.5 (46’st Gilmour sv), McTominay 6.5; Politano 7 (42’st Neres sv), Lukaku 6.5 (42’st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7.5 (30’st Mazzocchi 6). In panchina: Turi, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Folorunsho.