Napoli solo in testa alla classifica non succedeva da 18 mesi

(Di domenica 29 settembre 2024) Con la vittoria conto il Monza per 2-0 iltorna in vetta. Sono tre match per gli azzurri senza prendere gol. Opta ricorda che ilnon era daprimo da 18dall’ultima giornata della Serie A 2022/23.capolista 1 – Il(13 punti dopo sei match) occupa il 1° posto inin solitaria per la prima volta dall’ultima giornata (38ª) della Serie A 2022/23. Mentalità .#Monza #SerieA pic.twitter.com/ZTUCiSMoSz — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2024 Il tutto davanti agli occhi di Luciano Spalletti, allenatore delall’epoca, che era oggi al Maradona per assistere al match L'articoloin, nonda 18ilsta.