Martinez a 105 reti stacca anche Vieri | Conta solo vincere

(Di domenica 29 settembre 2024) Un’attesa lunga 141 giorni, per toccare quota 105 in nerazzurro ere definitivamente Christiannella classifica all-time. È il pomeriggio del sorriso,se lo sguardo resta serio e determinato, per Lautaro. Dueall’Udinese e ritorno al successo: "Abbiamo sofferto un po’ su un campo sempre difficile, ma dopo il derby abbiamo parlato meno e lavorato di più. Questa è la dimostrazione". Il Toro, da capitano, parla sempre in prima persona plurale,quando il tema sono i suoi goal: "È importante, sicuramente. L’attaccante per prima cosa pensa a questo. Ma io lavoro per la squadra, se poi vado a segno èmeglio. Quello che". Al suo fianco Davide Frattesi, l’atteso sostituto di Barella che ha trovato la rete dopo quarantatrè secondi.