L’Empoli conferma la sua difesa con la Fiorentina scialbo pari!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Finisce 0-0 Empoli-al Castellani. Il derby toscano è privo di vere occasioni da gol, ma la squadra di D’Aversa sisuper organizzata.SENZA EMOZIONI – Empoli esono reduci da due belle vittorie in campionato: gli azzurri a Cagliari contro la squadra di Davide Nicola e i viola in casa contro la Lazio in rimonta per 2-1. Al Castellani va in scena il derby toscano. Partita molto equilibrata e con poche vere occasioni da rete. Nel primo tempo, la prima giocata arriva da Moise Kean che al 19? va via ad un paio di uomini, ma la sua conclusione è tanto imprecisa.prova a rispondere con Lorenzo Colombo al 38?. L’attaccante classe 2002, due gol in questo campionato, si libera in area ma calcia praticamente in curva. In avanti, D’Aversa punta ancora sul giocatore scuola Milan e su Sebastiano Esposito, ragazzo ancora di proprietà dell’Inter.