L' aria che tira collasso e strangolamento in diretta | da Parenzo il caos è totale

(Di domenica 29 settembre 2024) Doppio malore ina L'che, su La7. Il primo, verissimo, è quello del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. L'inviata di Davidè un Sicilia per documentare la protesta dei residenti per l'emergenza idrica che da settimane attanaglia l'isola. Decine di donne sono scese in strada con tanto di taniche, quelle che ogni giorno devono riempire dalle autoclavi per poter bere e lavarsi. «Non mi sembrano delle pericolose sovversive», spiega il conduttore in apertura dallo studio. «Con il nuovo Ddl Sicurezza rischiano di finire in prigione», azzarda l'inviata provocando le rimostranze della giornalista Laura Tecce e del sondaggista Luigi Crespi: «Ma non è così!». All'improvviso, nelle retrovie, si scatena il panico. Il sindaco sbianca, lo fanno stendere in terra. L'inviata si volta rendendosi conto dello spiacevole fuoriprogramma.