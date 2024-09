La riunione da fissare? Settimana prossima Parlare con il collega? Non è il momento Chiamare il call center? Domani Lo fate anche voi?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) Non so, ma io sono una grande compilatrice di liste. Ne redigo in continuazione. Le mie moleskine sono un’ode al quotidiano nei minimi dettagli. Sono certa di non essere sola. Mi segno tutto,quando dare l’acqua alle piante. Sono arrivata a scrivere persino cose ovvie come: svuotare lavatrice + stendere i panni, fare la fila in banca, benzina dal benzinaio. Insomma un qualunque psicoterapeuta ci avrebbe visto, e ci vedrebbe, una perfetta ed esemplare elegia nevrotica da mania di controllo.