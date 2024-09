La Milano col cuore in mano | dalla pandemia a oggi donati 1 700 computer rigenerati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)– “Siamo a quota 1.700ricondizionati e”. Un risultato che sorprende e che commuove un po’, nellache va di fretta ma che tende sempre unaa chi è in difficoltà grazie alla sensibilità e all’impegno di chi si mette a disposizione degli altri. Ad annunciare questo traguardo è il “super volontario“ Mario Donadio. Informatico di professione, durante laha iniziato a rigenerareda destinare a chi ne aveva bisogno. Non solo: poi ha allestito “punti di donazioni“ nei quartieri popolari e si occupa della cura di diversi spazi verdi in città. “Abbiamo cominciato a rigenerare pc durante il primo lockdown”, racconta.