La fibra ottica che non c’è Lamentele in frazione Selvetta | Requisito minimo nel 2024

(Di domenica 29 settembre 2024) "Sono padre di due bambine che vanno a scuola e hanno bisogno di una connessione internet stabile. Nelmi sembra unindispensabile, ma per il Comune di Colorina evidentemente non è così". Lo sfogo è quello di un uomo di origini polacche residente a, che da tre anni ormai sta combattendo una battaglia a suon di mail in municipio per il collegamento della. "Io parlo per la mia e nostra situazione, ma anche altri genitori dicome me vorrebbero essere collegati". Un desiderio più che legittimo, se si considera che i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura a banda ultra larga da parte di Open Fiber a Colorina sono iniziati nell’aprile 2021.