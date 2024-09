Israele colpiti nella notte decine di obiettivi Hezbollah Iran | ci saranno conseguenze per l’assassinio di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 settembre 2024 – Oltre a, la cui notizia della morte in un raid diè stata annunciata ieri, sono stati uccisi anche altri dirigenti del gruppo filo-iano. Teheran chiede una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu e fa sapere che potrebbe inviare truppe. Il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi ha messo in guardia dalle "pericolose” degli attacchi israeliani in Libano che hanno portato all'uccisione del capo di. Biden dice: "E' tempo di cessate il fuoco", "stiamo rispondendo a lanci di razzi Houthi nel Mar Rosso. Tajani afferma: la tregua è molto difficile ma la diplomazia non si ferma. Durante la, i jet da combattimento israeliani hanno colpitodidiin Libano. Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Cessare subito il fuoco.