Inter fase difensiva sotto accusa Stessi interpreti ma atteggiamento diverso | cosa accade?|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 15:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ci sono vittorie che lasciano emergere indizi da non trascurare e ieri sera l’è rientrata a Milano con tante cose da rivedere. Soffermarsi sugli errori anche dopo aver conquistato i tre punti è roba da perfezionisti e non c’è altro modo di arrivare al successo se non continuando a insistere su certi concetti. Anche perché c’è una grande differenza tra l’di quest’anno e quella che ha conquistato la seconda: i gol subiti e l’attenzione generale alla. In queste prime sei gare di campionato, i nerazzurri hanno già raccolto per 7 volte la palla dal fondo del sacco mentre l’anno scorso il bottino era di 3 reti subite in 6 incontri.