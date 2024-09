Influenza in arrivo Roberta Villa | Non è un raffreddore il picco atteso verso Natale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Cosa dobbiamo aspettarci dall’2024/2025? Secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i virusli più probabili per quest’anno ne includono due di tipo A (AH1N1 e AH3N2) e uno di tipo B (lignaggio B/Victoria). Per questo motivo, i vaccini saranno trivalenti, eliminando il ceppo B/Yamagata, ormai scomparso dal 2020. La vaccinazione è essenziale per evitare un’ondata di contagi come quella dell’inverno 2023-2024, quando l’ha colpito circa 14,5 milioni di italiani. Il ministero della Salute mira a una copertura vaccinale del 75% dei soggetti a rischio, coinvolgendo ASL, farmacie e medici di famiglia.