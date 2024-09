Il Papa dolore e preoccupazione per il Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Continuo a seguire cone con tantal'allargamento e l'intensificazione del conflitto in. Ilè un messaggio, ma in questo momento è un messaggio martoriato e questa guerra fa effetti devastanti sulla popolazione: tante, troppe persone continuano a morire giorno dopo giorno, in Medio Oriente. Preghiamo per le vittime, per le loro famiglie, preghiamo per la pace. Chiedo a tutte le parti che si cessi immediatamente il fuoco in, a Gaza, nel resto della Palestina, in Israele. Si rilascino gli ostaggi e si permetta l'aiuto umanitario. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina". Lo dice ilall'Angelus.