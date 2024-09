I veti di Conte verso Renzi servono per colpire Schlein e il Pd L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 29 settembre 2024) C’era da aspettarselo. E sarà una semper.nell’alleanza di centrosinistra vuole fare il premier (l’abbiamo già scritto su formiche.net). Non gli interessa altro. E– il solo leader del campo largo che ha esplicitamente detto chedeve candidarsi alla premiership -, perè un impiccio. Uno di quegli ostacoli fastidiosi che gli mandano all’aria le magnifiche sorti e progressive. C’è alla base un mix di invidia – perchéè un politico di razza, spiazzante, incontrollabile – e di rancore per le vicende passate, quando l’ex segretario del Pd decise di dare ail foglio di via e sostituirlo con Draghi. Sono vicende che segnano i rapporti personali. Non si cancellano. Voltarsi indietro per vedere quello che successe con Enrico Letta, volto imbronciato e un gesto malevolo di stizza quando vi fu il cambio di consegne conalla Presidenza del Consiglio.