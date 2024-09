Degrado in piazzale Ferrara | Ripulita dallo spaccio Ma furti e negozi bruciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Tutto, in, comunica un’atmosfera die periferia: il mercato rionale al centro dello spiazzo, con le serrande quasi tutte abbassate; il “serpente” arcobaleno lungo il perimetro dell’edificio, ormai rovinato dal tempo; e poi le scritte volgari, gli slogan antifascisti e la sporcizia un po’ ovunque. E pensare che, nel cuore di Corvetto, è una “Piazza Aperta“ riqualificata dal comune, che ha allargato l’area pedonale, ha installato tavoli e panchine e ha attivato un palinsesto di eventi. "Qui avanza il", commenta Francesca Martire, per decenni nel comitato di quartiere. "La sera è pieno di ubriachi che lasciano le bottiglie per terra. E poi tanta gente violenta: a me hanno scippato la borsa due volte". E così i commercianti: "Per tre volte mi hanno spaccato ilo e sono entrati a rubare", ricorda Abdul Shek.