Chiaravalle Arrampicata sportiva | Stella Giacani tra le prime dieci d’Europa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) Conferme e certezze per lo “stambecco di” che qualificandosi settima agli ultimi campionati europei di Troyes, entra a pieno titolo tra lemigliori arrampicatrici under 18 europee, 28 settembre 2024 – Archiviata con risultati soddisfacenti anche la parentesi europea per lo stambecco di. Terminata nella giornata di ieri pomeriggio anche la tre giorni dedicata ai Campionati Europei Under 18 a Troyes in Francia. Nuovi traguardi e una diversa consapevolezza per la giovanissima climberse, classe 2007. La, campionessa italiana in carica, ha saputo regalare momenti di grande qualità tecnica permettendole infine di staccare il pass per per la finale.